Sara, o tanara clujeanca, este vicecampioana la Mini Cupa Romaniei de schi: ,,Se trezeste zilnic in perioada de antrenamente la ora 6:30" - VIDEO/FOTO

Clujeanca Sara Timpau este vicecampioana nationala la schi alpin in sezonul 2023-2024, la doar 7 anisiori. Premierea a avut loc duminica, 19 ianuarie, la Mini Cupa Romaniei, acolo unde s-a facut punctajul final pentru sezonul trecut, care a plasat-o pe Sara pe locul secund.Concursul s-a desfasurat la Muntele Mic in judetul Caras-Severin, in data de 18-19 ianuarie. Au fost 86 de concurenti care au participat la evenimentul care include in total 6 etape si este organizat de Clubul Sportiv ... citește toată știrea