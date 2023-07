Sarbatoare in comuna clujeana Catina in acest weekend, a ajuns la a 12-a editie.Zilele comunei Catina sunt de fapt o zi, sambata 15 iulie, au ajuns la a XII-a editie. Programul incepe la ora 13 in parcul "Intre brazi", cu deschiderea festiva, cand vor fi aniversate si premiate cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie. La ora 13.30 e programat un program folcloric, in cadrul caruia vor evolua mai multe ansambluri folclorice si interpreti vocali - Ana Georgeta Balla si Narcisa Balla, ... citeste toata stirea