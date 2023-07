Sarbatoare intr-o comuna din Cluj, ajunsa la a cincea editie, are loc la sfarsitul lunii.E vorba de a cincea editie a sarbatorii traditionale "Fiii comunei Geaca", ce are loc sambata 29 iulie. Sarbatoarea debuteaza la ora 10 cu o slujba religioasa oficiata in biserica satului. Apoi, de la ora 13, in curtea Scolii Generale din Geaca va avea loc deschiderea festiva, cand vor fi aniversate si premiate cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie.Activitatile vor continua de la ora 14 cu ... citeste toata stirea