Sase barbati din Sri Lanka, trimisi acasa, dupa ce au fost prinsi muncind "la negru" in Cluj. Dreptul de sedere in Romania, le-a fost revocat

Sase cetateni straini aflati legal pe teritoriul Romaniei vor fi obligati sa se intoarca la ei in tara in termen de maxim 30 de zile. Cei sase barbati, originari din Sri Lanka, lucrau la o firma din Cluj care nu ceruse avize de angajare pentru straini. Din pacate nu este primul caz de acest fel raportat in judetul Cluj.Citeste si: 26 de cetateni straini au ramas cu vizele revocate, dupa ce au fost depistati la munca ilegala de politistii clujeniPolitistii din cadrul sectiei de Imigrari din ... citeste toata stirea