Sase comune clujene primesc sute de mii de lei pentru asigurarea transportului elevilor si achizitionarea de centrale termice

Sase comune clujene vor primi bani in plus din fondul de rezerva al bugetului judetului Cluj pentru asigurara transportului elevilor in comunele Ceanu Mare, Recea-Cristur, Gilau si Capusu Mare, precum si inlocuirii centralelor termice aflate in dotarea scolii din Sancraiu, respectiv la cladirea ce deserveste Subunitatea de Pompieri Mociu.Astfel, comuna Ceanu Mare, unde sunt inregistrati 300 de elevi, va primi 250.000 de lei pentru achizitionarea unui nou microbuz scolar. De asemenea, si comuna ... citește toată știrea