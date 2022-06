Sase dintre cele mai apreciate scurtmetraje recente ale cineastului Radu Jude, de maine la Cluj, in doua cinematografe

Sase dintre cele mai apreciate scurtmetraje recente ale cineastului Radu Jude vor rula de maine pe marile ecrane din Romania sub titlul "Almanah Cinema. Sase filme scurte", in 13 orase dintre care si Cluj-Napoca.Scurtmetrajele vor rula in avanpremiera diseara in Slobozia iar de maine productia va fi programata in Bucuresti, Bistrita, Barlad, Cluj-Napoca, Craiova, Fagaras, Focsani, Iasi, Odobesti, Pitesti, Sibiu, Sfantu Gheorghe si Toplita. La Cluj acestea vor fi proiectate la cinematografele ... citeste toata stirea