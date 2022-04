Sase lucruri pe care le stim sigur despre hepatita severa la copiii mici. "Niciunul din britanicii afectati nu a facut vaccin anti-COVID-19"

Medicul pediatru Mihai Craiu a facut un bilant al informatiilor sigure pe care le stim despre hepatita severa care afecteaza copiii mici, inclusiv in Romania. El recomanda parintilor sa se informeze din surse oficiale, iar pentru copii sa se spele pe maini si sa iasa la aer curat. "Daca tot nu stim sigur cine produce hepatita severa care afecteaza copiii mici, inclusiv in Romania, este necesar sa trecem in revista ce se stie SIGUR. Acest mesaj este necesar deoarece noi, romanii, foarte emotivi, ... citeste toata stirea