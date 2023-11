Sase oferte a primit Primaria la licitatia pentru Renovarea energetica "SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCUSI", str. Horticultorilor nr.1, municipiul Cluj-Napoca, contract de peste 17,5 milioane lei, asumat de municipalitatea pe un proiect cu finantae din fonduri nerabursabile, in Planul National de Redresare si Rezilienta (valul renovarii). Au depus firme aflate deja in contract cu municipalitatea.Potrivit contractului, lucrarile urmeaza sa dureze un an de zile si, la finalul lor, vor aduce ... citeste toata stirea