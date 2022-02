Satucul din judetul Cluj unde se vorbeste o limba secreta. Niciun alt roman nu o intelege

Geamgiii vremurilor trecute ale unui sat clujean au inventat acum mult timp o limba care incita si in ziua de astazi locuitorii din imprejurimi. In satul Margau, o asezare foarte veche din judetul Cluj, majoritatea locuitorilor se ocupau cu montarea de usi si de ferestre, de acolo li se trage si numele de geamgii, asa cum li se spune si in ziua de astazi localnicilor din sat. Fiind asa de cunoscuti pentru indeletnicirea lor, geamgii din Margau strabateau toata tara pentru a-si practica meseria, ... citeste toata stirea