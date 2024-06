Satul de Cluj, un tanar a renuntat la job-ul de la banca si s-a mutat intr-un colt de rai din Apuseni sa faca agricultura: "In Cluj se mananca prost"-VIDEO

A renuntat la Cluj-Napoca, la jobul din banca si traieste intr-un colt de rai din Apuseni. "Nu ma simteam in largul meu, nu puteam sa fac ce simt"Dorin a fost angajat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) din Cluj-Napoca, dar a decis ca jobul in cea mai importanta banca din Romania si traiul in orasul de cinci stele, nu mai sunt pentru el. A fugit de agitatia Clujului, de traficul infernal si ritmul alert al job-ului din domeniul bancar, si-a facut bagajele si s-a mutat la Valea Draganului, ... citește toată știrea