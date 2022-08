Turistii care s-au imbarcat duminica seara spre Grecia (Zakynthos) s-au plins ca in avion era ca la sauna."Turistii se topesc in avion. O companie aeriana a tinut turistii in avion timp de 50 min fara a porni clima", ne-a relatat un turist."Tocmai ne-au imbarcat de o ora in zborul Blue ... citeste toata stirea