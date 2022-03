Scade numarul cazurilor active de coronavirus in Cluj-Napoca, dar 2 din 3 cazuri din judet sunt in municipiu

Numarul cazurilor de infectie cu coronavirus din Cluj-Napoca se apropie de patru mii, in scadere continua in ultimele saptamani, in prima zi cand sunt ridicate restrictiile dupa doi ani de pandemie.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca azi numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus din oras ajunge la putin peste patru mii, mai exact 4.072, in scadere de la aproximativ 4.200 ieri si 4.400 in urma cu doua zile. Aceasta inseamna o rata de infectare de 12,12 cazuri la ... citeste toata stirea