Scade rata de infectare cu coronavirus in Cluj-Napoca

Scadere foarte usoara a ratei de infectare cu coronavirus in Cluj-Napoca, orasul in care incidenta a crescut continuu in ultimele saptamani, considerabil peste media judeteana, care e la randul sau a doua cea mai ridicata din tara.Incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns azi in Cluj la 9,33 cazuri la mia de locuitori, in scadere foarte usoara fata de cea din urma cu doua zile, 9,35 la mie. Sunt 3.135 cazuri active de infectie cu coronavirus azi in oras, mai putine cu doar cateva fata de ... citeste toata stirea