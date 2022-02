Scade rata de infectare cu coronavirus in Cluj-Napoca, de la 30 la mie vineri la 26 la mie azi, minus 600 de cazuri peste weekend

Noul val de infectie cu coronavirus, ce a determinat cea mai ridicata rata de infectare de la debutul pandemiei, pare sa-si piarda in intensitate, a scazut considerabil peste weekend in Cluj.Astfel, in Cluj-Napoca incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns azi la 26 de cazuri la mia de locuitori, dupa cum arata datele Directiei de Sanatate Publica. Aceasta inseamna aproape 8.750 de cazuri active de infectare, respectiv depistate in ultimele doua saptamani. Este o scadere considerabila a ratei ... citeste toata stirea