Scadere cu 21,6% a accidentelor rutiere grave in 2021 fata de 2020

Accidentele rutiere grave au inregistrat in 2021 o scadere cu 21,6% fata de anul precedent, numarul persoanelor ranite grav in astfel de evenimente fiind mai mic cu aproximativ 1.700, a informat marti Inspectoratul General al Politiei Romane, citat de g4media.ro.De notat ca atat in 2021, cat si in 2020 au fost in vigoare timp de mai multe luni restrictii de circulatie din cauza pandemiei de covid. De asemenea, in ambii ani multi angajatori - publici sau privati - au instituit lucrul de acasa.