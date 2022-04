Scadere semnificativa a ratei de infectare cu coronavirus in Cluj-Napoca peste weekend, a ajuns la putin peste noua cazuri la mie, in scadere de la 9,33 vineri, dupa o saptamana in care tendinta a fost crescatoare.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca azi incidenta infectiei cu coronavirus e, in Cluj-Napoca, de 9.04 cazuri la mie. Aceasta inseamna putin peste trei mii de cazuri active de infectie cu coronavirus, respectiv depistate in ultimele doua saptamani - mai exact azi ... citeste toata stirea