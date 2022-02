Scafandrii Salvamont-Salvaspeo au reluat azi cautarile in lacul Somesul Cald, vor sa excluda ca au mai fost victime in masina cu 2 pasageri rasturnata in lac

Scafandrii Salvamont-Salvaspeo au reluat azi cautarile in lacul Somesul Cald, unde in urma cu doua seri un autoturism a cazut in apa, accidentul soldandu-se cu decesul a doi pasageri.Cautarile sunt reluate in colaborare cu echipajele de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul Judetean de Politie. "Se vor efectua cautari pentru a exclude posibilitatea de a fi fost si cea de-a treia persoana in autoturism si, concomitent, se vor desfasura operatiuni pentru a extrage ... citeste toata stirea