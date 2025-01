Scandal cu cutite in Apahida! Un clujean a fost retinut. Inca unul va fi adus cu mandat

Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida, judetul Cluj, au retinut un barbat in varsta de 46 de ani pentru tulburarea ordinii si linistii publice, in urma unui incident violent petrecut pe strada Octavian Paler.Conform anchetei, in data de 22 decembrie 2024, in jurul orei 23:00, doi barbati, de 46 si 42 de ani, s-au agresat reciproc folosind obiecte taietor-intepatoare, provocand panica in randul locuitorilor. Incidentul a generat o stare de pericol public, iar autoritatile au intervenit ... citește toată știrea