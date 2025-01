Scandal din cauza castorilor care-si duc veacul pe un parau din Cluj: OPMCB acuza Primaria ca le-a distrus habitatul: "Sunt tratati ca sobolanii"

Locuitorii de pe strada Campului din Cluj-Napoca se confrunta de cateva luni cu o problema neasteptata. Castorii care traiesc in Paraul Popii aflat in apropiere le-au cauzat mai multe neplaceri precum inundatii si deteriorarea unor pomi fructiferi.Aceste sesizari au generat nemultumiri, impartind comunitatea locala in doua tabere - cei care sustin protectia castorilor si cei care considera ca acestia sunt daunatori si trebuie inlaturati.Potrivit Organizatiei pentru Protectia Mediului si ... citește toată știrea