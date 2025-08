Scandal imens in Cluj: Un politist a fost victima unei batai intre trei tineri care l-au injurat si amenintat in timpul unui control. Au fost luati pe sus

Ajutorul sefului de post din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin a fost agresat verbal si amenintat in timpul desfasurarii unor activitati operative, intr-un conflict in care au fosat implicate trei persoane, doi tineri de 17 si 18 ani si un barbat de 42 de ani. In urma interventiei fortelor de ordine, barbatul de 42 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.Totul a inceput in jurul orei 16:00, atunci cand agentul de ... citește toată știrea