Scandal in Floresti, intr-o scara de bloc, un barbat e nevoit sa plateasca mii de euro despagubiri morale dupa ce a lovit o femeie si i-a spart nasul.Faptele s-au petrecut in decembrie 2019 iar de atunci situatia a ajuns pe masa judecatorilor de la Judecatoria Cluj-Napoca, ce au dat un verdict in urma cu cateva zile. Partea vatamata a relatat ca in 20 decembrie 2019 facea curatenie pe scara blocului, iar in momentul in care a ajuns la etajul 2, a anuntat-o pe sotia inculpatului, care ... citeste toata stirea