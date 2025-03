Scandal in traficul din Cluj! Banda dedicata pentru autobuz, noua scurtatura pentru soferii "smecheri": "Ne iau pe toti de prosti"

Haosul de pe strazile din Cluj-Napoca a devenit o normalitate, iar soferii se impart in doua tabere: cei care respecta regulile si cei care le incalca fara sa clipeasca.Astazi, 4 martie 2025, la primele ore ale diminetii, mai multi soferi au reclamat faptul ca pe Calea Floresti, dupa Podul N, in interval de un minut au trecut sase masini pe banda dedicata transportului in comun, depasind toata coloana care astepta regulamentar."Precizez ca nu este vorba despre locul unde e permis sa intri pe ... citește toată știrea