Un barbat de 37 a fost internat in spital dupa ce a distrus mai multe geamuri si usi de acces. Evenimentul a avut loc la Turda, sambata."Politistii municipiului Turda efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. Activitati au fost demarate la ... citeste toata stirea