Scandal intr-o comuna din Cluj, un barbat l-a lovit cu parul pe un altul care ar fi intrat pe terenul sau.S-a deschis dosar penal pentru infractiunea de lovire sau alte violente iar sentinta a venit in urma cu cateva zile, inculpatul, care nu are antecedente penale, a fost condamnat la plata unei amenzi penale.Conform actelor de la dosar, victima detine un teren in localitatea Plopi, teren pe care l-a achizitionat in cursul anului 2016. Terenul achizitionat se invecineaza cu terenul pe care ... citește toată știrea