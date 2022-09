Scandal intr-o comuna din Cluj, un tanar are dosar penal pentru ultraj, politistii au tras focuri de arma

Un tanar de 24 de ani dintr-o comuna din Cluj are dosar penal pentru ultraj dupa ce a lovit un politist.Azi un tanar de 24 de ani, din comuna Camarasu, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a agresat fizic un agent de politie din Apahida, in urma cu doua seri. Astfel, in 24 seotembrie in jurul orei 19.40 politistii din Apahida au fost solicitati prin apel la numarul de urgenta 112 pentru a interveni la un eveniment in localitatea Samboleni, comuna Camarasu, unde era afectata ordinea si ... citeste toata stirea