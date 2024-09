Scandal intr-un oras din Ardeal! Politist local, cercetat dupa ce a batut un tanar incatusat

Un politist local este cercetat pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva, dupa ce ar fi batut un tanar incatusat.Politia Municipiului Vulcan s-a sesizat din oficiu, in urma unor informatii privind o posibila infractiune de purtare abuziva, comisa pe raza localitatii, in noaptea de 17 septembrie a.c., in jurul orei 23:45.Fapta ar fost comisa in timpul unei interventii in care politistii Biroului Ordine Publica Vulcan au actionat alaturi de agenti ai Politiei Locale Vulcan, pentru ... citește toată știrea