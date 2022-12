Scandal intr-un tren din Cluj, un calator a provocat scandal si l-a injunghiat pe un altul.Faptele s-au petrecut in 31 august in jurul orei 17 iar calatorul scandalagiu a fost condamnat in urma cu cateva zile la inchisoare cu executare pentru nu mai putin de trei infractiuni.Inculpatul are 60 de ani si a fost amendat pentru tulburarea linistii publice de nu mai putin de 12 ori in ultima vreme; de asemenea, are antecedente penale, fiind condamnat pentru omor. Acesta, inarmat cu un cutit, a ... citeste toata stirea