Scandal la primaria din Turda. Edilul Cristian Matei este acuzat de conflict de interese de Agentia Nationala de Integritate

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a transmis ca primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei, se afla in conflict de interese administrativ, dupa ce ar fi incheiat un contract de asistenta juridica intre primarie si o firma cu care, anterior, in calitate de persoana fizica, ar fi incheiat acelasi tip de contract.Cristian Octavian Matei, primarul din Turda, este in conflict de interese administrativ, potrivit Agentia Nationala de Integritate.,,In perioada exercitarii mandatului ... citește toată știrea