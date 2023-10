Un comerciant de la Targul de la Negreni acuza organizatorii ca cer numai taxe uriase si nu face nimic pentru a asigura conditii. Mircea s-a filmat in timp ce cosea terenul pe care a platit 850 de lei chirie, lucru pe care ar fi trebuit sa il faca organizatorii, Primaria din comuna Negreni."Cred ca in acest targ administratori vad doar bani. Dar conditii si locuri amenajate, cosuri de gunoi nimic. Personal mi-am dus cositoarea cu mine si dupa ce am platit asa zis loc de vanzare ... a trebuit ... citeste toata stirea