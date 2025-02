Scandal monstru in Cluj! Un alcoolic a MUSCAT un politist si a lovit o agenta cu piciorul in fata. I-a amenintat cu moartea in masina de politie

Un clujean risca sa ajunga la inchisoare, dupa ce a agresat doi politisti din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla. Barbatul a muscat un politist de antebrat si a lovit o agenta cu piciorul in fata, dupa ce a facut scandal intr-un magazin din comuna Bontida, judetul Cluj.In plus, agresorul, care se afla in stare de ebrietate la acel moment, i-a amenintat pe cei doi politisti cu moartea, iar in momentul in care a lovit-o pe agenta cu piciorul in fata aceasta se afla la volanul autospecialei ... citește toată știrea