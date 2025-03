Scandal monstru in Cluj! Un antrenor de tenis a snopit in bataie un livrator care ridica o pizza. L-a lovit cu un baston telescopic pana l-a vazut lat

Un antrenor de tenis din Cluj-Napoca a fost condamnat joi, 6 martie 2025, la 9 luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de tulburare a ordinii si linistii publice, dupa ce a agresat un livrator de pizza in plina zi, folosind un baston telescopic.Sentinta a fost pronuntata de judecatorii de la Curtea de Apel Cluj si este definitiva.Incidentul a avut loc la data de 15 august 2022, in jurul orei 13:23, in apropierea Bazei Sportive Farmec din Cluj-Napoca. Conflictul a ... citește toată știrea