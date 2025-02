Scandal monstru in Cluj! Un tanar a ramas fara SASE dinti, dupa ce a fost batut cu brutalitate de doi indivizi / Totul a pornit de la cateva injuraturi

Un clujean a ramas fara sase dinti, dupa ce a fost batut cu brutalitate de doi indivizi pe terasa unui magazin din Cluj.Cazul a iesit la iveala joi, 27 februarie 2025, cand Judecatoria Gherla a pronuntat sentinta in cazul celor doi barbati, condamnandu-i la plata unor amenzi penale de cate 1800 de lei. In plus, agresorii trebuie sa-i plateasca victimei daune morale in valoare de 8000 de lei.Conform anchetatorilor, in data de 6 decembrie 2020, clujeanul a fost atacat de doi barbati, cu care a ... citește toată știrea