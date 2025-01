Scandal monstru in seara de Revelion in Cluj! Un tanar a intrat peste o femeie si un barbat in casa si i-a atacat cu o arma alba. Toti 3 au fost raniti

Un scandal de proportii a avut loc in seara de Revelion pe strada Panait Cerna din Turda.Un tanar de 26 de ani a devenit agresiv dupa ce a baut cateva pahare in plus. Nervos la culme, individul s-a deplasat spre casa unei femei si a unui barbat cu care intrase intr-un conflict, atacandu-i cu brutalitate cu un cutit.In timpul conflictului agresorul a reusit sa se raneasca si pe el, avand nevoie de ingrijiri medicale.Politistii fac cercetari pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care a ... citește toată știrea