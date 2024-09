Scandal monstru intr-un sat din Apuseni! Un barbat si-a bagat ginerele in spital, dupa ce l-a atacat cu o arma alba

Un scandal monstru a avut loc joi, 12 septembrie, in comuna Vidra din judetul Alba. Un barbat de 65 de ani a fost retinut de politisti, dupa ce si-a bagat ginerele in spital.Potrivit politistilor, agresorul si-a atacat ginerele cu un cutit, provocandu-i mai multe rani in zona abdomenului si a spatelui.Barbatul de 65 de ani ar fi recurs la acest gest, dupa ce a avut mai multe discutii in contradictoriu cu sotul fiicei sale."La data de 12 septembrie 2024, in jurul orei 17.30, politistii ... citește toată știrea