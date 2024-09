Scandal monstru la un magazin alimentar din Cluj! Un barbat a amenintat clientii. S-a luat la bataie si cu politistii

Un barbat de 33 de ani a fost retinut pentru 30 de zile dupa ce a facut scandal la un magazin din Gherla.Individul este cercetat pentru ultraj (trei acte materiale) si tulburarea ordinii si linistii publice dupa ce a amenintat clientii magazinului alimentar.,,In fapt, in data de 24 septembrie a.c., in jurul orei 15:30, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, care se afla in incinta unui magazin alimentar, ar fi tulburat ... citește toată știrea