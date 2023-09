Un barbat a fost luat pe sus de Politia Locala Cluj-Napoca, intr-o actiune exemplara, de pe strada Berariei, unde s-a dezbracat si arunca cu sticle dupa oameni."Incident pe strada Berariei cu Plopilor, unde un om sub influenta alcoolului s-a pus in mijlocul drumului, dupa care a aruncat dupa oameni cu tot felul de lucruri, dupa o doamna cu sticla de bere", a relatat un martor. Este clar ca acest barbat reprezinta un pericol public si trebuie luate masuri pentru a nu pune pe cineva in pericol. ... citeste toata stirea