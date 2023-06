Scandal pentru un loc de parcare in Cluj, un barbat si-a luat vecinul la bataie in propria locuinta dupa ce fratele acestuia din urma i-ar fi ocupat locul de parcare.Fapta s-a petrecut in 14 iulie 2018 si a facut obiectul unui dosar penal de lovire si distrugere. Conform rechizitoriului de trimitere in judecata, formulat in 2021, in ziua respectiva in jurul orei 15.15 in timp ce persoana vatamata se afla in locuinta sa, a auzit batai la usa de acces, s-a uitat pe vizor si a vazut ca in fata ... citeste toata stirea