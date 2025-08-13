Editeaza

Scandal urias intr-o asociatie din Cluj! Locatarii acuza administratorul ca a incasat banii, dar nu a platit utilitatile: "Vom face plangere la politie"

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 13 August 2025, ora 11:48
22 citiri
Locatarii unei asociatii de proprietari de pe strada Rasaritului acuza firma de administrare ca a incasat banii de cheltuieli, dar nu a platit mai departe datoriile catre furnizori. Unul dintre locatari a contactat redactia Stiri de Cluj pentru a semnala problema grava cu care acestia se confrunta. Locatarii au primit in 6 august 2025 o somatie in valoare de 43.623,03 lei pentru serviciile de incalzire si apa calda pentru perioada 31.12.2024-31.05.2025.

"Eu am un apartament care e dat in ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
Achizitie fabuloasa pentru o mare companie din Cluj: A preluat o firma ce exploateaza 10.000 hectare. Tranzactia e estimata la peste 20 de milioane euro
Consiliul Concurentei a aprobat tranzactia prin care East Grain SA, un trader de cereale din ...
VIDEO. Concertul HVNDS de la Untold, intrerupt de un fan care si-a lovit iubita. Artistii si-au iesit din minti: "Dai in femei? Esti prost la cap?"
Moment tensionat la concertul HVNDS de pe scena Alchemy de la Untold. Aici, in timp ce toata lumea ...
Accesul pe Cluj Arena, blocat la concertul Post Malone, la Untold, din cauza atingerii capacitatii maxime. Au intrat deja 60.000 de oameni pe stadion VIDEO
Accesul la concertul lui Post Malone, care are loc chiar in aceste momente pe Cluj Arena, a fost ...
ActualitateBusinessSportLife Show