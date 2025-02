Scandal violent in Cluj! Un clujean de 43 de ani a fost batut cu brutalitate de un individ. Batausul a fost retinut de politisti

Un scandal violent a avut loc la sfarsitul lunii ianuarie in localitatea Pata din comuna clujeana Apahida. Un barbat de 43 de ani a fost atacat de un consatean, in urma unui conflict spontan. In urma altercatiei, barbatul s-a ales cu rani, avand nevoie ingrijiri medicale.Ieri, 10 februarie, batausul a fost retinut de politisti.,,Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au dispus masura retinerii pentru 24 de ore, fata de un barbat de 44 de ani, din comuna Apahida, cercetat pentru ... citește toată știrea