Scandalagii in Parlamentul Romaniei: Doi deputati PNL s-au incaierat si s-au muscat pe holurile Parlamentului! VIDEO

Astazi, deputatul liberal Florin Roman l-a acuzat pe Dan Vilceanu, deputat neafiliat, fost PNL, ca l-ar fi agresat fizic intr-un "mod golanesc", lovindu-l cu piciorul in nas.Dupa spusele deputatului Roman, motivul conflictului ar fi ca i-a atras atentia lui Vilceanu cu privire la incalcarea regulamentului prin prezenta lui in bancile grupului PNL."Astazi am trait un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodata intr-o lume civilizata.I-am reprosat deputatului neafiliat, Dan Vilceanu, ... citește toată știrea