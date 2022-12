Scandalagiul din centrul Clujului "racorit" cu o galeata cu apa: "Cheama politia. Va scuip!" - VIDEO

Scandalagiul din centrul Clujului, de pe strada Berariei nr.7, a revenit in lumina reflectoarelor cu un circ monstru.Barbatul, reclamat in zeci de randuri la politie, a atacat un vecin, care s-a aparat aruncand spre el cu o galeata cu apa. Fara a se racori, scandalagiul a lovit in usa locuintei unde s-a refugiat clujeanul si apoi i-a rupt gardul."Locuiesc pe strada Berariei cu un psihopat in curte comuna, care tot face scandal, atat in interiorul casei lui, cat si in curte. Pana cand i se va ... citeste toata stirea