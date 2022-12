Scandalagiul din Plopilor a comis-o din nou! Si-a spart geamul de la casa primita de la Primarie - VIDEO

Barbatul care terorizeaza de ani de zile strada Ploilor, din cartierul cu acelasi nume, a facut un nou scandal duminica seara."O noua iesire a vecinului, in jurul orei 22 si ceva. Am auzit bubuitura in geamul de la camera si m-am uitat pe camera de supraveghere si batea in geamul meu. M-am dus in baie sa deschid geamul sa vad ce se intampla, iar acesta si-a spart geamurile de la camera lui.Am sunat la 112 si a venit un echipaj de ambulanta si de Politie. M-au legitimat, le-am zis ce s-a ... citeste toata stirea