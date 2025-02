Scantei in traficul din Cluj! Un biciclist a aratat semne obscene unui sofer: ,,Casti pe urechi in loc de casca de protectie" - VIDEO

Nu sunt rare momentele in care soferii si biciclistii din Cluj-Napoca se cearta in trafic din diferite motive care tin atat de regulile de circulatie sau cele de bun simt.Un astfel de eveniment a avut loc pe o strada din oras, atunci cand, camera de bord a unui sofer a surprins momentul in care un biciclist adreseaza mai multe cuvinte si semne obscene unui sofer.Videoclipul a fost publicat pe o retea ... citește toată știrea