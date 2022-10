Instanta suprema a decis marti ca sunt iertati si scapa de raspunderea penala toti cei cu infractiuni mai vechi de 2012 sau 2014.Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la ICCJ a decis, in esenta, ca scapa de raspunderea penala toti cei cu infractiuni mai vechi de 2012 sau 2014, a explicat, pentru Gandul, avocatul Adrian Toni Neacsu, fost judecator si fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii.In toate dosarele in curs - in stadiu de urmarire penala, la judecata in ... citeste toata stirea