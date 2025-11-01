Editeaza

Scena violenta in Cluj! Femeie atacata de un adolescent pentru geanta, in statia din Piata Marasti, a cazut in fata autobuzului. Doi clujeni l-au prins

Sursa: Stiri de Cluj
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 07:48
4 citiri
Adolescentul de 17 ani care a agresat o femeie in statia de autobuz din Piata Marasti din Cluj-Napoca va sta internat 1 an si 4 luni intr-un centru de reeducare, au decis astazi judecatorii clujeni.

Acesta a fost autorul unei talharii calificate socante pe 16 mai 2025, in statia de autobuz din Piata Marasti, asupra unei femei de 45 de ani, careia i-a provocat rani serioase.

Astazi, 31 octombrie 2025, Tribunalul a pronuntat sentinta in acest caz, stabilind masura educativa a internarii ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
Milionarul clujean Dorin Bob, constructorul blocului Wings, a devenit mai bogat: A vandut cu o suma FABULOASA un teren catre Altex si Momax
Studium Green, companie clujeana specializata in dezvoltari imobiliare si detinuta de antreprenorul ...
Casele clujenilor de pe o strada din cartierul Someseni, in pericol. Oamenii sunt disperati: "Arata ca dupa bombardament" - FOTO
Locuitorii strazii Grigore Ignat, din cartierul Someseni al municipiuli Cluj-Napoca, traiesc cu ...
I-a crapat capul unui barbat cu coada de la harlet, dar scapa liber la apel la Cluj. Era condamnat la 5 ani de inchisoare, dar fapta s-a prescris!
Agresor condamnat la 5 ani de inchisoare, scapa la Cluj la apel, dupa ce fapta s-a prescris: I-a ...
ActualitateBusinessSportLife Show