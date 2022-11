Scenariu de film la Cluj, un taximetrist a jupuit o clienta de zeci de mii de euro dupa ce s-a dat procuror, presedinte al CSAT in Ardeal si altele si a cerut banii ca sa opreasca o presupusa ancheta asupra sotului acesteia.Taximetristul a fost condamnat in urma cu cateva zile in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare pentru inselaciune iar actele din dosar arata ca in acest caz viata bate filmul.Astfel, in rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria ... citeste toata stirea