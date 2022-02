Scenariul care le da frisoane oamenilor de stiinta. Cat de posibila este aparitia unui tulpini inalt letale a SARS-CoV-2

Virolog in SUA la Universitatea din Pennsylvania, cercetatoarea Doina Atanasiu atentioneaza ca varianta Omicron a SARS-CoV-2 nu echivaleaza cu finalul pandemiei. Desi nu foarte probabil, scenariul aparitiei unei noi tulpinicare sa combine letalitatea MERS, cu o mortalitate de peste 30%, cu transmisibilitatea Omicron poate fi exclus. Aparitia Omicron, tulpina extrem de transmisibila, dar care provoaca decese doar in 0,1-0,2% din cazuri fata de 3-4% in cazul Delta, i-a determinat pe multi experti ... citeste toata stirea