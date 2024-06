Scene halucinante intr-un autobuz din Cluj-Napoca! Un copil a fost surprins cu o sticla de bere pe jumatate goala, ziua in amiaza mare - FOTO

Scene absolut socante au fost surprinse intr-un autobuz din Cluj-Napoca. Un copil care nu pare sa aiba mai mult de 12 ani a fost fotografiat tinand in mana o sticla de bere pe jumatate goala.Totul a fost surprins de un cititor Stiri de Cluj, care mentioneaza ca ar fi vazut copilul achizitionand bautura dintr-un magazin inainte sa urce in autobuz, unde ar fi consumat jumatate din aceasta. Incidentul s-ar fi petrecut in toiul zilei, pe ... citește toată știrea