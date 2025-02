Scene incredibile in traficul din Cluj! Sofer de troleibuz, surprins in timp ce conduce relaxat, cu un picior pe bord - VIDEO

Un sofer de troleibuz din Cluj-Napoca a fost filmat in trafic in timp ce conducea prin oras, cu unul dintre picioare ridicate pe bord.In imaginile surprinse de un sofer, se vede cum barbatul sta relaxat la volan, cu un picior ridicat pe bord, in timp ce conduce un autobuz plin cu pasageri. Incidentul a avut loc in zona ... citește toată știrea