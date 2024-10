Scene indecente astazi in Cluj-Napoca: Un exhibitionist aborda oamenii in plina strada / Politia il cauta

Un apel la numarul unic de urgenta 112 a alertat astazi, 18 octombrie 2024, Politia municipiului Cluj-Napoca, in legatura cu un barbat care ar fi manifestat acte de exhibitionism in spatiul public, abordand mai multe persoane in diferite locuri din oras. Incidentul a starnit ingrijorare in randul trecatorilor, care au solicitat interventia imediata a autoritatilor.In urma sesizarii, politistii au inceput cercetarile pentru a clarifica imprejurarile in care s-au produs aceste acte indecente. In ... citește toată știrea